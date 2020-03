Argentiina jalgpalluri ahastus: eksnaine võttis lapsed ja sõitis Põhja-Itaaliasse!

Lopezi endine abikaasa, telemeediatäht Wanda Icardi (Nara) viis nende ühised lapsed Põhja-Itaaliasse Lombardias asuva Como järve äärde. Itaalias on koroonaviirus on just Lombardia ja Bergamo maakondi kõige tugevamalt tabanud.

Icardi on Instagramikontol avaldanud Como järve kallastelt mitmeid fotosid. Lopezil ei olnud enda sõnutsi aimugi, et ta ekskaasa Itaaliasse põrutab.

«Viid lapsed teise riiki, otse viiruse tsentrumisse ja edasisele üldse ei mõtle? Mis su peas toimub? Meie elus on kõige tähtsam laste tervis. Oled viie lapse ema, aga tundub, et sellest sa aru ei saa.»

Lopezil on eksnaisega kolm ühist last, kuid nende vahelised suhted on kõike muud, kui roosilised. Kohe pärast lahkuminekut hakkas telestaar käima endise mehe meeskonnakaaslase Mauro Icardiga. Vutimehed mängisid koos Itaalia klubis Sampdoria. Praegu esindab Icardi Pariisi suurklubi Saint-Germaini, Wanda ja Icardi on abielus ning neil on kaks ühist last. Wanda Icardi töötab muuhulgas oma abikaasa agendina.