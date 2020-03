Sajanditevanuse jää uurimine näitas, et keskaegse piiskopi mõrval ja plii tootmisel on seos

Ilmnes, et Inglismaal vähenes pliitootmine 1169 ja suurenes taas 1170, mil Inglise kuningas Henry II (1133 – 1189) hakkas pärast oma kantsleri ehk peaministri Canterbury peapiiskopi Thomas Becketi (1118 - 1170) mõrva uusi kloostreid ehitama, teatab dailymail.co.uk

Henry II langes pärast Becketi mõrva paavst Aleksander III põlu alla ja kuningas üritas uute kloostrite rajamisega paavsti soosingu tagasi võita hoolimata asjaolust, et paavst viskas ta katoliku kirikust välja.

19. sajandi gravüür, millel on kujutatud Inglise kuninga Henry II ja Canterbury peapiiskopi Thomas Becketi vaidlust

Henry II kahetses hiljem, et kantsleri tappis ja ta otsustas paavsti soosingu tagasi võita, hakates Inglismaale uusi kloostreid rajama.

Jää saasteuuring näitas, et 1169 vähenes Inglismaal plii tootmine, kuid hakkas 1170 taas kasvama.

Lisaks kaasati ajaloolised andmed plii tootmise kohta ning need langesid kokku jääs oleva saastatuse kasvu ja kahanemisega.

«12. sajandi lõpul tekitas plii tootmine sama suure koguse saastatust kui 17. sajandi keskel ja isegi 1890. aastatel. Meie arusaam tööstusajastu algusest 19. sajandil on vale, sest see algas märgatavalt varem,» selgitas arheoloog Loveluck.

Arheoloog Lovelucki sõnul on jääkihid nagu puude aastarõngad ja need kihid räägivad palju selle kohta, mis erinevatel aegadel on maailmas toimunud, ka saastatuse kohta.