Tai kuningas on luksushotellis karantiinis koos 20 konkubiiniga

Sealne neljatärni Grand Hotel Sonnenbichl sai kohalikelt võimuesindajatelt teate, et nad annaksid kogu hotelli Tai kuninga ja ta kaaslaste kasutusse, kuna nad soovivad seal end koroonaviiruse eest kaitsta.

67-aastane kuninga, keda tuntakse ka Rama X nime all, kaaskonda kuuluvad ta 20 konkubiini ja kümned teenrid.

Ei ole teada, kas ta neli ametlikku naist on ka selles Saksa hotellis.

Garmisch-Partenkircheni võimud andsid koroonaviiruse tõttu käsu sealsed hotellid ja külalistemajad sulgeda. Samas Grand Hotel Sonnenbichlile tehti Tai kuninga tõttu erand, kuna tegemist on homogeense inimgrupiga, mis ei suhtle kohalikega.

Sellest hoolimata levib taikeelses Twitteris hashtag «Kas me vajame kuningat?» ja seda on ööpäeva jooksul jagatud 1,2 miljonit korda.

Tailasi vihastas, et kuningas läks Saksamaale puhkama ajal, mil koroonaviirus jätkab Tais levimist ning ta ei toeta oma rahvast.

Tai tervishoiuministeeriumi teatel on seal koroonaviiruse nakkusdiagnoosi saanud 1651 inimest, viirushaigusse on surnud 10 inimest ja tervenenud on 342 inimest.