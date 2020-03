Kristin ja Robert jäid pildile koos tütre Roosiga. Karantiini tõttu on neil ära jäänud nii iganädalased huviringid- trennid, mitu teatrietendust, kui ka reis. Pere sõnul on näga, et lapsel hakkab kodus juba igav, sest ta on harjunud, et pidevalt liigutakse ringi, sest pere armastab veeta aega seltskondlikult. «Kõige kurvem on see, tavapäraselt külastame sageli sugulasi, aga nüüd ei ole juba mitmeid nädalaid vanavanemaid ja teisi kalleid inimesi näinud,» tõdes paar. Maikuus saab Roosi aastaseks ja tõenäoliselt tuleb neil ka tütre sünnipäevapidu edasi lükata. «Kuna meie pere puhul kehtib ütlus «Kes teeb,see jõuab!» siis see kodus konutamine on meid hoopis laisaks teinud. Aga vahepeal võib endale ka diivanil lösutamist lubada,» tunnistasid noored.

FOTO: Mihkel Leis