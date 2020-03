Tallinn Music Weeki muusikaprogramm augustiks valmis: lisandunud on üle 20 artisti!

Mitme kontserdiõhtu kavad on täienenud uute nimedega. TMW avakontserdile Fotografiska keskuses on lisandunud Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi džässiduo ning samas toimuva Üle Heli festivali esinejate sekka Rootsi pianist Shida Shahabi ja Venemaa ambient helikunstnik Atariame. Noblessneri Nobeli saalis toimuvat Funk Embassy pidu täiendab džässi ja souli lauljatar Sofia Rubina koos oma bändiga. IDA kontserdiõhtul Kai kunstikeskuses saab kuulda neuroteadlasest elektroonilise muusika produtsendi Kristjan Kalmu projekti MLAKja Robert Nikolajevi uut eksperimentaalprojekti Weak People. GROM festivali kavasse Sveta Baaris on lisandunud Soome indiebänd MEAL ning samas toimuvale Intsikurmu festivali õhtule Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi duo HUNT. Von Krahli metali lava kolm uut bändi on Preternatural Lätist, Coilguns Šveitsist ja äsja uue albumi avaldanud Eesti death-metal grupp Intrepid.