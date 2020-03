Astrofüüsik leiutas koroonat pidurdavat magnetseadet, kuid lõpetas hoopis EMOs

The Guardian vahendab, et Melbourne'i ülikoolis töötav Reardon ehitas koroonaviiruse leviku pidurtamiseks seadet, mis oleks töötanud tänu magnetitele. Mehe töö käigus tegi mees aga vea ning kaks magnetit jäid astrofüüsiku ninna kinni.

«Arvasin, et kui ehitaksin vooluringi, mis tuvastab magnetvälja, ja kannaksime randmetele magneteid, siis võiksid need hakata lärmi tegema, kui panna see oma näole liiga lähedale. Natuke tüdimust eraldatuses pani mind selle peale mõtlema,» rääkis Reardon oma ideest.