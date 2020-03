Mees jäi Soome ja Venemaa vahele lõksu, kui mõlemad riigid oma piiri sulgesid

Soome jäänud mees elab koos perega Venemaal, kuid ta ei ole Venemaa kodanik, teatab iltalehti.fi.

Ta tuli Soome päevaviisaga ja pidi minema Venemaale tagasi 19. märtsil, kuid Venemaa sulges 18. märtsil välismaalastele piiri. Soome sulges piiri 19. märtsil.

Mees jäi lõksu Soome Vaalimaa piiripunkti.

Kagu-Soome politseiosakonna välismaalaste üksuse juht, kriminaalpolitseinik Jyrki Hänninen kinnitas, et Venemaalt Soome saabunud mees on lõksus ega saa Venemaale tagasi minna. «Ta pääses Soome, kuid tagasi Venemaale ta enam minna ei saa. Ta on kahe riigi vahel, ei saa edasi ega tagasi,» selgitas politseinik.

Ta lisas, et kummalisse olukorda sattunud meest ei süüdistata Soomes mitte üheski kuriteos.

Hännineni sõnul on tegemist isikuga, kes on seotud diplomaatilise teenistusega ja selle tõttu ei saa nad tema kohta rohkem infot jagada. Soome politseiniku teatel on Venemaal resideeruv mees käinud varem mitu korda Soomes, kuid ta ei saa avaldada, mis eesmärgil.

«Ta on meie silmis tavaline turist. Ta oli üllatunud, kui kuulis meie piirivalvelt, et nii Venemaa kui ka Soome piir on kinni, ta ei olnud piiride sulgemisest teadlik. Kuna koroonaviiruse tõttu võivad piirid olla suletud mitu kuud, siis ei ole teada, millal ta oma Venemaa elukohta tagasi pääseb,» teatas Hänninen.

Politseiniku teatel ei jäetud hätta sattunut omapäi, vaid teda aidati ja ta majutati Kymenlaaksos olevasse majutuspaika.

Soome lõksu jäänud mehe meeleolu on hea ja ta sai aru, mis ta probleemi põhjustas.

«Talle selgitati, milles on probleem ja ta teab ka seda, et ei ole öeldud kindlat aega, millal piirid peaks avanema. Seega võib ta Soomes lausa mitu kuud lõksus olla,» nentis Soome politseinik.