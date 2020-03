Koroonaviiruse seljatanud Wuhanis on lemmiktegevus kättemaksuostlemine

Kaks kuud karantiinivangis olnud inimesed saavad taas alates 30. märtsist vabalt liikuda, teatab msn.com.

Wuhani suured ostukeskused ja väiksemad poed on taas rahvast täis, sest kõik tahavad nautida taas ostlemist tavapärasel viisil, mitte e-poest.

Kohalike sõnul seljatasid nad kurja viiruse ja nüüd on aeg kättemaksuostlemiseks, sest koroonaviirus takistas neil kaks kuud normaalselt sisseoste teha. Kuna neil kodus olles ei kulunud peaaegu üldse raha, siis nüüd on aeg seda kasutada.

30. märtsil Hiinas Wuhanis üks taasavatud ostukeskustest. FOTO: Fei Maohua/AP/Scanpix

Kuigi Wuhan on ametlikult kuulutatud viirusevabaks, kannavad paljud kohalikud, kaasa arvatud poemüüjad seni maske, mõõdavad kehatemperatuuri ja desinfitseerivad käsi.

Üleval on seni sildid, millel nõutakse, et inimesed üksteisest piisavalt kaugele hoiaksid.

Kohalikud ajakirjanikud uurisid, mis teeb koroonaviirusest vabanenud inimesi õnnelikuks. Wuhani Chuhe Hanjie ostukeskuses sisseoste teinud naine ütles, et kaks kuud kodus istumist oli suur piin ja nüüd teeb ta selle ostlemisega tasa. «Olen vabaduse üle nii õnnelik, et tahan rõõmust hüpata,» teatas naine.

Selles ostukeskuses asuvatest poodidest on 75 protsenti avatud ja ülejäänud avatakse lähiajal.

Elektroonikapood Hiina Wuhani ühes ostukeskuses, mis alates 30. märtsist on taasavatud. FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Vahetult enne Wuhani lukku panemist jaanuaris saabus sinna Nanjingist pärit õpetaja, kes jäi linna lõksu. Naise sõnul saab ta nüüd koju tagasi minna ja tavapärast elu jätkata.

Hubei provintsis ja Wuhanis on taastatud ühistranspordiliiklus, arvatud metrooliiklus. Paljud Hubei provintsis elavad inimesed on tulnud pealinna Wuhani, kas siis sisseoste tegema või pereliikmeid külastama.

Samas peavad need inimesed, kui politsei neid kinni peab, teatama oma külastuseesmärgi.

Avatud on ka hotellid, kuid seal olevatel inimestel kontrollitakse igaks juhuks kaks korda päevas kehatemperatuuri, et teha kindlaks, kas keegi on haigestunud. Enne sissekirjutamist desinfitseerivad kaitseülikondades hotellitöötajad nii majutunuid kui ka nende pagasit.

Wuhani rahvusvahelises ostukeskuses on seni siiski üleval hoiatussildid, mis nõuavad kaitsemaskide kandmist, kogunemiste mittekorraldamist ja piisava vahe hoidmist. Sealsete poodide omanike sõnul on osa töötajaid tööle tagasi pöördunud, kuid on ka neid, kes ei soovi seal enam töötada, kuna peavad inimestega suhtlemist ikka ohtlikuks.

Kohalikud on veendunud, et hiljemalt aprilli lõpuks on elu tagasi vanades rööbastes ja kõik piirangud on tühistatud.

Kui mujal maailmas jätkab uus koroonaviirus levimist ning linnad on karantiinis ja inimtühjad, siis Wuhanis ja Hubei provintsis on liikumiskeeld tühistatud. Kohalikud saavad vabalt liikuda Hubei provintsis, kuid ei tohi veel reisida Hiina teistesse osadesse.

Seni ei ole lõpuni selge, kuidas Wuhanis uue koroonaviiruse pandeemia algas. Osa teadlasi on arvamusel, et haiguse alguspunkt on Wuhani mereandide- ja loomaturul, kus müüakse metsloomi söögiks, kaasa arvatud nahkhiiri.

Teadlaste arvates jõudis uus koroonaviirus inimestele just seal müüdud nahkhiirelt. Teiste arvates pääses viirus välja Wuhani viroloogiainstituudi laborist.

Suurem nakatumine oli 22. jaanuaril, kui Wuhanis toimus uue aasta gala, millel osales palju inimesi. Seal kohal olnutel ei olnud tervis hea, nad köhisid ja neil oli palavik ning osa neist vajas haiglaravi.

Kohalikud võimud said aru, et tegemist on haiguspuhanguga ja nad sulgesid 23. jaanuaril linna. Enam ei saanud sisse ega välja sõita ning inimestele anti käsk jääda kodudesse.

Wuhan muutus kummituslinnaks, kus oli näha vaid kihutavaid kiirabiautosid ja kaitserõivastes medtöötajaid.

Uue koroonaviiruse kiire levimise tõttu panid Hiina võimud karantiini 800 miljonit inimest, mis on üle poole Hiina rahvastikust.

Kiirkorras ehitati Wuhani kaks ajutist haiglat ning paljud koolid, ostu- ja spordikeskused muudeti samuti haiglateks. Wuhani ja Hubei provintsi saabus suures koguses meditsiinitarbeid ja ravimeid ning meedikuid Hiina teistest osadest.

Hiina president Xi Jinping külastas koroonaviiruse algkohta Wuhani 10. märtsil, et olla kindel, kas seal on kõik kontrolli all. Pärast seda lubasid Hiina võimud Hubei provintsi osal tehastel ja äridel taas tööle hakata. Märtsi lõpus said kõik tehased ja teised ärid uksed avada ning karantiin tühistati.

Wuhanis kaotas uuest koroonaviirusest SARS-CoV-2 tingitud viirusehaiguse Covid-19 tagajärjel elu 2547 inimesi, mis on 80 protsenti Hiinas selle haiguse tõttu surnutest, keda on 3186.