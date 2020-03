Kas ka Wimbledoni tenniseturniir jääb ära?

«Ettevalmistused otsuseks on tehtud, sellest antakse teada kolmapäeval. Käesoleval aastal Wimbledoni ei toimu, ses pole kahtlustki. Hetkesituatsiooni arvestades on see ainuvõimalik otsus,» rääkis Hordorff USA Todayle.

Hordoff kuulub tennisemaailma siseringi, ta on ATP ja WTA tuuride juhatuse liige. Kõik tenniseturniirid on peatatud vähemalt kuni 8. juunini.

«Reisipiirangute tõttu on ebareaalne, et sajad tuhanded inimesed võtaksid ette teekonna rahvusvahelistele tenniseturniiridele. See on võimatu.»