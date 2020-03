Hiljuti emotsionaalselt aastapäeva tähistanud Uudo Sepp läks tüdruksõbrast lahku

«Eesti otsib superstaari» viimase hooaja võitja Uudo Sepp tähistas kuu alguses esimest aastapäeva oma kallima Kellyga. Laulja postitas Instagrami südamliku postituse, millega meenutas aastat, mille ta Kellyga koos veetis. Praeguseks on kõik noorte ühised pildid sotsiaalmeediast kadunud.

«Jah, see vastab tõele,» kinnitas Uudo Elu24-le, et suhe on lõppenud, ent ei soovinud pikemalt kommenteerida, mis saatuslikuks sai.

Laupäeval üllatas Uudo fänne kiilaks aetud peaga ning selgitas Elu24-le, et tegi sellise muutuse, kuna «tundis lihtsalt midagi uut». On teada-tuntud fakt, et pärast lahkuminekut lasevad paljud endale uue soengu teha, et igas mõttes puhtalt lehelt alustada.

Uudo Sepp näitas uut soengut. FOTO: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Märtsi alguses tunnistas laulja, et tal ei ole elus ühtegi nii värvilist ja ägedat aastat varem olnud, ning lubas, et peagi tuleb välja ka laul, mis on Kellyle pühendatud.