Koroonasümptomitega Beebilõust põrutab: mis asja, meil pidi hull viirusepuhang olema, aga testida ei saa

Elbing arvas, et kokkupuude koroonahaigega oli üle-eelmisel nädalal. «Õnneks olid naine ja laps sel hetkel kodust eemal, seega otsustasime, et neil tuleb natuke kauemaks eemale jääda,» kirjutas 38-aastane räppar Facebookis, kes sai aasta tagasi pisitütre isaks.

Mõnd aega hiljem tekkisid mehele koroonasümptomid. «Kurgus kraabib, nina sügeleb, väike köha, nohu, peavalu,» kirjeldas räppar ise. Kuna palavikku polnud, mõtles ta esialgu, et võib ka tavaline külmetus olla, kuni ta möödunud laupäeval märkas, et hingata on raske. «Ühest toa otsast teise kõndides võtab hingeldama. Rääkisin telefoniga, poole jutu pealt saab hapnik otsa,» kirjeldas Elbing.

Kuna Beebilõusta kallim Ingrid Mänd tahtis lapsega juba koju tulla, otsustas Elbing igaks juhuks testima minna. See aga ei õnnestunud. «Pärast seda, kui perearst oli stetoskoobiga läbi telefoni mu kopse kuulanud, ütles, et ei ole põhjust testida. Ja siis ta küsis, et kas mul üldse auto on. Ma ütlesin, et on, aga hetkel naise käes. Sellepeale ütles perearst, et kui autot ei ole, siis testida ei saa nagunii, nii et oota paar päeva ja kui läheb hullemaks, kutsu kiirabi,» kirjeldas räppar.

Beebilõusta sõnul on arusaamatu, kuidas peaks viiruse levikut takistama ja kaardistama, kui testida ei saa, samuti pahandas ta, et talle telefoni teel diagnoos pandi. «Mis asja, meil siin pidi hull viirusepuhang olema, eriolukord ja puha, aga testida ei saa. Ja üleüldse, läbi telefoni oskab diagnoosi panna ainult dr Vassiljev. Kelleks sa ennast pead, perearst? Oota, muidugi, teil on ilmselt ju käsk terviseametist, et niimoodi toimida,» kritiseeris mees.