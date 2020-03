Portugali pallivõlur annetas koroona vastu võitlemiseks miljon eurot aga kaheksaga ostis autoharulduse!

Torino Juventuse jalgpallklubi supertäht Cristiano Ronaldo on tuntud oma nõrkuse poolest luksusautode vastu. Üks portugaallase lemmikautosid on Bugatti. Kuigi vutikangelasel on garaažis juba kaks Bugattit - Chiron ja Veyron, ostis mees nüüd kolmanda.