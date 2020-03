Maailma vanim mees peab koroonaviirust natsidest ohtlikumaks vastaseks

Väga eaka mehe arvates on koroonaviirus ohtlikum, kui olid Teise maailmasõja ajal natsid. «Teise maailmasõja ajal oli täpselt teada, kes on vastane. Eesmärgiks oli natsid alistuma panna ja seda me ka tegime, kuid koroonaviirus on salakaval vastane, kes oskab end hästi peita. Mitte keegi ei tea, kuidas viirus võita,» sõnas Weighton.