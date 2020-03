Tohib või ei tohi: ettevõtja Sarapuu matustel osales ridamisi poliitikuid, kuigi kogunemised on keelatud

Milline näeb välja matus koroonakriisi ajal?

Tallinna Matusebüroo juhi Tooma Daumi sõnul kehtivad uued reeglid ka matustele. «Esimene asi on see, et matusetalitust ei tohi teha siseruumides, ei kirikus ega kabelis. Matusetalitust saab pidada ainult õues,» selgitas ta.

Kuigi matusetalitusel osalevate inimeste arvu suhtes seni piiri pandud ei ole, on osalejate arv siiski hästi väikeseks jäänud. Seda paljuski just seetõttu, et vanemaid inimesi ei lubata lähedaste poolt enam matustele. «See on inimeste enda poolt vastu võetud. Ja ütleme, et kui matusele tuleb vanem inimene, siis tema lähedased ei luba tal teistega kätelda, kallistada. Sellist asja oleme me küll täheldanud ja see on ka mõne kirikuõpetajaga vesteldes välja tulnud,» rääkis Daum.

Rahvastikuminister Riina Solman teatas juba 16. märtsil, et rahvarohketele kogunemistele seatud piirangud kehtivad ka tähtsatele peresündmustele - need on abiellumine, sünnipäevade tähistamine ja matused.

«Elus on sündmusi, mida ei saa ära jätta või edasi lükata. Sellisel juhul tuleb hoida pere- ja sõpradering nii väike kui võimalik. Covid-19 on väga kiiresti leviv viirus ning selle leviku tõkestamine sõltub meist kõigist. Viirus ei küsi, kas nakkuse kandjaga kohtuti koolis, poes või matusel. Pulma- ja sünnipäevapeod tuleb ära jätta või edasi lükata. Oluline on tegutseda alalhoidlikult ja mõistuspäraselt,» rõhutas Solman pressiteates.

Riigikantselei kommunikatsioonikeskusest öeldi Elu24-le, et matustele ei ole 2+2 liikumispiirangut kehtestatud, kuid endiselt kehtib soovitus pidada ka vältimatu, ent lubatud koosviibimine nagu matus, nii väheste inimestega kui võimalik.