«PERETÜLI» ⟩ Endised kallimad Silvia Ilves ja Paul Neitsov läksid koroonateemal raksu

Ilves postitas pühapäeva õhtul Facebooki pikema postituse, milles tsiteeris loodusraviterapeudi ja kahe lapse ema Merle Martinsoni arvamust hetkel maailmas leviva koroonaviiruse Covid-19 kohta.

Martinsoni arvamus puudutas põhiliselt ajakirjandust ja seda, kuidas meedia tekitab inimestes hirmu. «Ma väga palju ajakirjandust ei jälgi, sest olen juba ammu tõdenud, et kuigi palju tõtt sealt ei tule. Keskendutakse ainult negatiivsele – see tekitab inimestes reaktsioone,» sõnas Martinson, kes usub, et see kõik teeb inimesed õnnetuks ja need, kes ajakirjandust ei tarbi on õnnelikumad.

Martinson tõi antud eriolukorra puhul paralleele diktatuuriga. «Kas see ei peaks olema inimeseks olemise aluseks: esitada küsimusi, mitte tingimusteta alluma kellegi diktatuurile. Diktatuuri all elamise kohta võime küsida enda vanematelt. Nõukogude ajal pidid kõik kinnisilmi suurt juhti uskuma ning kõik meediakanalid olid selle eesmärgi jaoks rakendatud. [...] Kui veel lisada liikumiste ning reisimiste keeld, siis on see tõsine ajas tagasi rännak.»

Ilves oli Martinsoni öelduga nõus sõnades: «hirm teeb rumalaks, hirmul on suured silmad — oleme ju kõik seda kogenud! Ütlen järgneva loetud teksti peale lihtsalt «Aamen». Ja nii ongi.»

Ilves: Ootan juba seda hetke, kus rahvas saab aru, et oleme kellegi kõrgema poolt lõksu aetud.

Tšellisti postituse kommentaarides võttis aga sõna ka Ilvese endine kallim, muusik Paul Neitsov: «Saaremaa inimesed ilmselt selle tekstiga praegu nõus küll ei ole,» kirjutas Neitsov lühidalt. Sellest sai alguse pikem avalik arutlus.

Tšellist Silvia Ilves. FOTO: Remo Tõnismäe

Ilves: «Tundub, et ranged piirangud pole tulemust andnud. Ja ausalt ka — miks me varasematel aastatel viirusesse haigestunuid pole üles hakanud lugema? [...] Ootan, millal rahvas tuleb mõistusele, et viirused on meid alati kimbutanud ja kimbutavad ka edaspidi — koroona on lihtsalt viiruste seas üles nopitud ning viimase kulgemist puust ja punaseks ette tehtud.» [...]

«Aga sellist reklaami pole varasemalt ühelegi teisele viirusele tehtud. Inimesi on varem haigestunud ja surnud igal pool maailmas viirustesse, miks me siin koroona haigeid loendame? Meedia muust enam ei jahvatagi. [...] Ootan juba seda hetke, kus rahvas saab aru, et oleme kellegi kõrgema poolt lõksu aetud. Varsti kaevatakse ülekohtuse kohtlemise pärast. Palun jumalat, et mul õigus ei oleks, eks.»

Neitsov: Ära oota sadu koroona surnuid...

Neitsov: «Pigem palu jumalat, et sul oleks õigus. Itaalias sureb viimased 2 nädalat ühte ja samasse nakkushaigusesse 600–1000 inimest päevas ja ikka on veel inimesi, kes arvavad, et nendega mängitakse.»