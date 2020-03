Eminem pihib: tundsin lapsena, et polnud kunagi piisavalt hea

Muusikul on abielust Kimberly Scottiga tütar Hailie. Ta adopteeris oma eelmise kallima tütre Whitney ja on hoolitsenud ka oma õetütre Alaina eest.



«Hailie on 23-aastane, lapsi pole, tal on poiss-sõber, kuid tal läheb hästi. Ta on mind kindlalt uhkeks teinud, ta on lõpetanud ülikooli,» rääkis ta Mike Tysponi veebisaates «Hotboxin'», vahendab Metro.



Hailie ja tema kallim Evan McClintock on koos olnud alates 2016. aastast. Paar kohtus Michigani osariigi ülikoolis, kus Hailie õppis psühholoogiat ja Evan majandust.



«Mul on õetütar, keda olen aidanud kasvatada – ta on 26-aastane ja põhimõtteliselt ka nagu tütar mulle. Ja mul on veel noorem tütar, kes on 17-aastane,» seletas Eminem. «Nii et, kui mõtlen oma saavutustele, mille üle ma tõenäoliselt kõige uhkem olen, siis on see laste kasvatamine.»



Mehe sõnul ei tee raha kedagi õnnelikuks ja on oluline hoida ka oma lapsi kahe jalaga maa peal. «Inimesed arvavad, et raha lihtsalt osab rõõmu, kuid see pole tõsi,» lausus Eminem. «Sa pead olema seesmiselt rahul, muidu pole sellel kõigel mõtet.»