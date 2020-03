KARMID KAADRID ⟩ Kas Eesti karantiinirikkujaid ootab sama, mis Tenerifel?

Hispaania registreeriti 29. märtsil järjekordne rekordiline koroonaviiruse hukkunute arv — ööpäevas suri 838 inimest. Nüüd valmistub Hispaania valitsus veelgi karmimaks karantiiniks, vahendab The Guardian .

Karmid karantiinireeglid on aga Hispaanias kehtinud juba märtsi keskpaigast, vahendab VOX . Hispaanias elav leedulanna Reda (48) kirjeldas Elu24 olukorda ja karantiinireegleid turismisaarel Tenerfie. Lisaks jagas leedulanna kaadreid Tenerife politseist ja nende tabatud karantiinirikkujatest.

«Umbes kuu aega tagasi suleti Iberostar hotell, kus Itaalia turistidel avastati koroonaviirus. Ligi tuhat inimest olid hotellis kaks nädalat karantiinis. 14. märtsil pandi Hispaania karantiini, sealhulgas ka Tenerife,» rääkis Reda, kes on turismisaarel elanud juba neli aastat.

«Sa võid koeraga jalutama minna aga ainult üksinda, ainult üks inimene võib olla autos ja tal peab olema mõjuv põhjus, sa ei või väljas sõita ei ratta ega rolleriga,» loetles leedulanna reegleid. Ka mootorrattaga liiklemine on keelatud, sellest ka järgnevad videoklipid, kus politsei karantiinirikkujaid korrale kutsub.

«Ainult üks pereliige võib poodi minna ning turvamehed lubavad inimesi poodi ühe kaupa, kahe meetriste vahedega,» kirjeldas Reda. Tenerifel on hetkel avatud vaid toidupoed, apteek, loomapood, panka saab kasutada vaid internetis.

Politsei on agressiivne vaid nende vastu, kes reegleid rikuvad.

«Alla 18-aastased ei või üldse kodust lahkuda ning koolitööd tehakse internetis,» nentis Reda ja tõdes, et nende pere jälgib hoolikalt karantiinireegleid. «Me istume kodus, vaatame telekat ja loeme uudiseid,» kirjeldas pereema argipäeva.

Väljas olemiseks peab olema mõjuv põhjus ja selle puudumisel võivad korrakaitsjad inimest karistada. «Politsei on siin väga viisakas, aga järgivad karantiinireegleid ja nõudeid karmilt,» tunnistas Reda: «politsei on agressiivne vaid nende vastu, kes reegleid rikuvad.»

Juhul, kui kodanik jääb esimest korda väljas politseile vahele ja tal pole mõjuvat põhjust, teeb politsei isikule leedulanna sõnul 1000-eurose trahvi. «Kui inimene järjepidevalt ja pahatahtlikult reegleid rikub võib teda kriminaalselt karistada,» lisas Reda. «Enamik inimesi järgib reegleid, sest kui nad seda ei tee, saavad nad trahvi. Vahel on karantiinirikkujaid, kuid tavaliselt on need lihtsalt purjus inimesed.»