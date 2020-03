VIDEO ⟩ Noor rokijumalus! Vaata, kuidas Mart Helme 80ndatel üht maailmakuulsat hitti esitas

Praegune Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja siseminister tegutses vahemikus 1968 kuni 1972 ansamblis Fix. Ta oli tänavusel muusikaauhindade jagamisel auhinnaga Panus Eesti muusikasse tunnustatud bändi üks asutajatest ning esimene vokalist ja basskitarrist. Just Helme oli ka see, kes mõtles välja ansambli nime. Hiljem lõi mees kaasa ansamblites Hallo, Vitamiin ja Hübriid.



Kuna me elame imelisel internetiajastul, siis on YouTube'ist võimalik leida igasugust kraami. Näiteks on sinna üles laetud ka üks eriti retro videoklipp, milles Mart Helme esitab koos ansambliga Hübriid 1986. aasta Elva rockfestivalil ansambli Deep Purple hitti «Smoke on the Water». Lisa Helmele kuulusid toona bändi ka Peet Köster (bass), Andrus Kerstenbeck (trummid), Madis Salum (kitarr) ja Riho Rausma (orel).