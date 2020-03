KLÕPS ⟩ Sünnipäevalaps Uudo Sepp üllatas fänne täiesti muutunud välimusega

Uudo ütles Elu24-le, et stiilimuutuse taga ei ole karantiiniaegne mugavus ja juuksurisalongide sulgemine. «Tundsin lihtsalt midagi uut ja nii see juhtus,» selgitas laulja, ent lisas, et uus soeng on tõesti praegusel ajal, kui kodust väljas ei soovitata käia, väga mugav.