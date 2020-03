Juutuuber Deana Noop sai koroonatesti tulemuse teada

Kolmapäeval Tartu drive-in-proovivõtukohas tehtud test osutus negatiivseks. «Vähemalt pole koroona,» rõõmustas Deana Instagrami story's, ent see ei lahenda siiski ta tervisehädasid.

Deana lubas, et avaldab mõne aja pärast video, kus testist ja oma tervisest pikemalt räägib.

Siiani on Eestis tuntud inimestest teadaolevalt koroonaviirusesse nakatunud saatejuht ja teletoimetaja Heidi Hanso ning poliitik Kalle Palling, kes on juba tervenenud.

Eile läks Saksa meediast liikvele uudis, et koroonaviirusesse on nakatunud ka hevibändi Rammstein laulja Till Lindemann, ent hiljem kinnitas Rammstein, et Lindemanni koroonatest osutus negatiivseks. Siiski oli Lindemann kopsupõletikuga intensiivravil.