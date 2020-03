«Koroonapeletusmatka» korraldaja piirangutest: ametnikel on katus ära sõitnud, nüüd väänavad täie rauaga

Seepärast on üllatav leida Pärnumaa metsade vahelt hoopis alternatiivne maailm. Nimelt korraldab Avasta Eesti seal «koroonaprfülaktilist» matka «Meie ei põe!».

Algatusega on Facebookis liitunud juba 30 inimest. Korraldajad lubavad tutvustuses, et homne retk sisaldab (loodetavasti köhavaba) kopsude tuulutamist. Matkajad saavad end desinfitseerida nii seest kui väljast. Selleks on saun, küüslauk ja «setode imejoogid» - oletavasti handsa või õuka.