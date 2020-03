Brittidel avanes tänu pandeemiale võimalus maailma kuulsaim ülekäigurada korda teha

26. septembril 1969 ilmus ansambli The Beatles 11. stuudioalbum. Tegemist oli ühtlasi ka viimase plaadiga, mille John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr ja George Harrison koos salvestasid. Albumile pandi nimi Londoni Westminsteri linnaosas asuva tänava Abbey Roadi järgi. Seal tänaval tegutses EMI stuudio, milles lõviosa albumi lugudest salvestati ning stuudiosse viival ülekäigurajal valmis ka plaadi kaanefoto.



Tegemist on muusikaajaloo ühe kuulsaima albumi kaanega ja sellel ilutsev ülekäigurada on tänase päevani tõeline turismimagnet. Kuna tuhanded biitlite fännid üritavad aga albumi kaanefotot seal pidevalt taaslavastada, on maailma tuntuim ülekäigurada sattunud viimastel aastatel üpris kehva seisu. CNN kirjutab, et tänu pandeemiale on Ühendkuningriigi pealinna muinsuskaitse töötajatel avanenud lõpuks harukordne võimalus ikooniline ülekäigurada värske värvikihiga üle võõbata.