Hispaania politsei katkestas orgia: osalejaid oli liiga palju

Madridi politsei teatas teisipäeval, et nad said teate korterist, kus oldi terve nädal pidutsetud. Korterisse sisenedes leidsid politseinikud neli paljast naist ja kaks meest. Kuna ainult üks naine oli korterisse sisse kirjutatud, tuli seksipidu laiali saata, vahendas Daily Mail .

Kuna Hispaanias on koroonaviiruse levik kontrolli alt väljunud, on kehtestatud karmid reeglid. Kodust võib lahkuda ainult siis, kui see on hädavajalik: näiteks poodi, apteeki või arsti juurde minemiseks. Koeraga võib jalutamas käia, aga niisama joosta, jalutada või rattaga sõita ei tohi. Kes politseile vahele jääb, saadetakse koju. Kui rikkumine kordub, tehakse trahvi või võetakse vahi alla.