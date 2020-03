Nii nagu paljudel teistel, et ole ka fotograafidel praegu igapäevaselt tellimusi täita. Leedu fotograaf Adas Vasiliauskas otsustas aga ootamatult tekkinud vaba aega hakata sisustama hoopis sellega, et jäädvustada koroonapandeemia ajal karantiinis olevaid inimesi.

«Alguses mõtlesin ma pakkuda võimalust pildistada inimesi teleobjektiiviga, kuid siis meenus mulle, et kasutasin pulmapiltide tegemiseks drooni ja see on täiesti null-inimese-kontaktne viis asjade jäädvustamiseks,» rääkis Vasiliauskas.

«Usun, et need naljakad fotod tuletavad kõigile meelde, et karantiinis kodus istumine võib olla ka lõbus. Ja muidugi tahan nendega kõigile meelde tuletada, et praegusel ajal tuleb hoida sotsiaalset distantsi,» sõnas Vasiliauskas.