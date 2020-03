Itaalia teadlane uurib, kas koroonaviirus oli kohal juba sügisel: tagantjärele tundub asi kahtlane

Decarli vaatab üle haiglate dokumentatsiooni ja ülejäänud info nende juhtumite kohta, et saada aru, kas uus koroonaviiruse epideemia jõudis Itaaliasse juba kuude eest. «Kui viirus tõesti oli Itaalias juba 2019. aasta lõpus, siis tahame teada, miks see nii pikalt märkamata jäi,» ütles Decarli.

«Ühtki neist juhtumitest pole dokumenteeritud kui Covid-19 juhtumit, kuna sel hetkel polnud Covid-19 eksistentsist isegi tõendeid,» sõnas Remuzzi, kelle sõnul võib see anda märku, et viirus võib mitu kuud märkamata jääda.

Remuzzi sõnul on teised teadlased avaldanud kahtlust, et Hiinas võis viirus olla juba oktoobris.

Teised eksperdid on Decarli hüpoteesi osas skeptilised. Suurbritannia East Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter pidas seda väga ebatõenäoliseks ning ütles, et juhul kui toona võetud proovid hüpoteesi ei kinnita, siis ei tasu seda uskuda. «Kui see oleks olnud Covid-19, siis on mõeldamatu, et see poleks juba varem Euroopas epideemiaks muutunud,» arvas Hunter.