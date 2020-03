Eriolukorraga kohanduv Lenna: püüan vaadata positiivset poolt

«Ega ta nüüd väga meeldiv uudis ei ole kõigile neile, kelle tööd selle olukorra all kannatavad, aga samas ma alati püüan vaadata olukorra positiivset poolt. Meile on antud kätte aeg, mil saab kodus olla ja tegeleda nende asjadega, mida oled kogu aeg edasi lükanud ja milleni pole kunagi jõudnud,» mõtiskles Lenna Raadio 2 saatele «Hommik!» antud intverjuus.

Juba esimestel päevadel otsustas paar, et ei taha käed rüpes istuda. «Tegusatel inimestel üleöö mõelda, et enam ei olegi tärmineid märkmikus, kontserte, kohtumisi, kuupäevi, ettevalmistusi ja proove,» seletas Lenna, et lõpuks jõuti otsuseni ette võtta üks lammutamist oodanud vana laut.



«Tänaseks hetkeks on see põhimõtteliselt lammutatud. Teeme siin maatööd, oleme rõõmsad ja hästi palju värskes õhus. Tore on ka see, et tavaliselt pole me nii varakult kevadel siia Setumaale tulnud,» rõõmustab Lenna.

«Kuna olukord nõudis, siis oleme me siin tõesti esimest korda nii varakult platsis ja õudselt tore on jälgida loodust. Meil on siin iga päev 14-pealine kitsekari,» kirjeldab ta elu Setumaal. «Kui ei jälgiks meediat ja ei oleks sees seda ärevust ning teadmist, et mis tegelikult toimub maailmas, siis justkui poleks midagi muutunud.»

Lenna siiski tunnistab, et pingeline olukord on sisemuses alles: «Ongi mure lähedaste pärast või sõprade pärast, kes on välismaal. Mul ema elab näiteks Soomes.»