Kas unustatud: mis on saanud Kreeka piiri taga mässanud tuhandetest põgenikest?

Türgist Kreeka piiri ületada üritavate migrantide arv on koroonaviiruse kriisi ajal dramaatiliselt vähenenud, kuid mõned keelduvad jätkuvalt loobumast oma katsetest pääseda Euroopa Liitu, vahendas Balkan Insight.

Kreeka ajaleht Ekathimerini teatas eelmise nädala kolmapäeval, et piirialadele on jäänud umbes 2000 migranti.

Türgi meedia teatel on migrandid hakanud piirialadelt lahkuma ja Türgi on saatnud nad bussidega tagasi kohtadesse, kus nad algselt registreeriti.

«Rändajad ei tea, mida teha, kuhu minna. Nad jõudsid piirialadele, jättes kõik tahaplaanile. Majutus ja tööhõive on piirialadelt lahkudes nende peamised probleemid,» rääkis Istanbuli ajakirjanik ja politoloog Sezin Oney .

Seetõttu on ka pinged piirkonnas jätkuvad, sest erinevate väljaannete andmetel kasutasid Türgi ja Kreeka piirivalvurid ka siis umbes 500 piiri ületada püüdnud migrandiga võitluses pisargaasi.

Oney väitis, et rändajate teema on hetkel varju jäänud just koronaviiruse leviku tõkestamise püüdlustega.