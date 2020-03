Alates homsest on valitsuse korraldusel Eestis suletud kõik lõbustusasutused ja meelelahutuskohad. Elu24 teeb eksklusiivse ülekande Tallinna stripiklubi The Score Club viimasest tantsust, enne kui peokoht teadmata ajaks uksed sulgema peab.

Tallinnas Viru ringi ääres tegutsev The Score klubi on muidu lahti ööpäev ringi ja seal käib vilgas elu nii ööl kui päeval: õhtuti käib lavalt läbi üle kümne striptiisitari. Seda muidugi tavaolukorras. Et tantsijate seas on nii venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi kui ka rootslasi ja hispaanlasi, on koroonakriis röövinud mitte ainult klientuuri, vaid ka esinejad: neiud on kodumaale tagasi sõitnud. Õnneks aga mitte päris kõik!