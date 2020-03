Koroonasümptomeid kurtnud Deana Noop käis lõpuks testimas: ravimid pole absoluutselt mõjunud

26-aastane juutuuber rääkis eelmise nädala esmaspäeval, et on mitu päeva köhinud ning tekkinud on ka palavik. «Tegelikult peaks testima, aga keegi ei testi sind, kui sa pole just riskigrupis. Ma olen lihtsalt kodus ja võtan rahulikult,» rääkis Deana toona.

Eile saatis perearst juutuuberi lõpuks testima, kuna tal on sümptomid olnud juba pea kaks nädalat ja ravimitest pole siiani kasu olnud. «Ma ei tea veel tulemusi. Loodan ikka, et gripp või midagi sellist kergemat,» kirjutas Deana eile Instagrami story's ning lisas, et pole «päris haigena avalikes kohtades käinud».

Juutuuberile tehti test Tartu drive-in-proovivõtukohas, mis avati eelmise nädala reedel. Qvalitase arstikeskuse juhatuse esimees Tõnu Velt ütles Tartu Postimehele, et ühe inimese testimiseks läheb kuni viis minutit. Vastuse peaks saama kahe päeva jooksul.

Juutuuber on testi kohta öelnud ainult, et see oli valus. Koroonaviiruse testimiseks pistetakse vatitikk sügavale ninaõõnde, et koguda proov neelust. Samamoodi testitakse ka grippi nakatumist. Deana lubas, et avaldab paari päeva pärast video, kus testist ja oma tervisest pikemalt räägib.