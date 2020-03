Kodukarantiinis ootamatult surnud mehe viimane sõnum naisele: ära muretse, küll varsti kohtume!

Kuna selle nädala alguses tekkis ka palavik, jäi ta vastutustundlikult töölt koju. Galley otsustas, et jääb oma korterisse isolatsiooni ega lase tüdruksõpra Donnat enda juurde, kuna tahtis järgida valitsuse soovitust üksi olla. «Loomulikult ma olin mures, kui tal palavik tekkis, kuna kartsin koroonaviiruse pärast. Aga ta tahtis mind kaitsta, nii et ma ei saanud talle külla minna,» rääkis Donna.

Donna ütles meediale, et tal tekkis mure, kui Galley sõnumid aina harvemaks jäid. «Kuna ta tervis läks aina halvemaks, palusin ma tal kiirabi kutsuda, aga ta ütles, et tal on kõik korras, kuna varasemaid tervisehädasid pole, ning kiirabil on teiste patsientidega käed tööd täis,» selgitas Donna, kes oli lahkunuga neli aastat koos olnud.