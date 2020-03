Popstaar Shakira jagas sotsiaalmeedias eestlaste tasuta haridusprojekti

Shakira jagas Twitteris Eesti haridustehnoloogiaettevõtjate algatust. Popstaaril on Twitteris üle 52 miljoni jälgija, kõnealune postitus on kogunud ligi 800 meeldimist.

«See, et Shakira jagas meie säutsu, oli väga positiivne üllatus. Samas on huvi meie algatuse vastu algusest peale olnud suur,» kommenteeris Tõnis Kusmin, kes on 99mathi tegevjuht ning projekti üks eestvedajatest.