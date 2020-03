Kukub ei kuku: nõmmekas loeb päevi, mil pirakas liikluspost Tallinna ristmikule prantsatab

«Kas oleks võimalik teaduslikult välja arvutada millal see post peaks järgi andma? Ma see päev siis sealtkaudu tööle ei sõidaks. Rahumäe tee vaatega Tammsaare tee ristmikule,» kirjutas Jaanus Luuse Facebookis Nõmmekate grupis.

Luuse rääkis Elu24-le, et võttis juba samal päeval, kui tegi viltusest liiklusmärgist pildi, ühendust ka Tallinna vastava ametkonnaga. «Viltuvajumise täpset aega ei mäleta, aga post on minuteada nende siltidega seal viimasest Tammsaare ristmiku renoveerimisest,» lisas ta.

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa rääkis Elu24-le, et liiklusmärgid ja postid peab korras hoidma AS Signaal TM. «Vastavalt hankelepingule peab AS Singaal TM teostama pidevat seiret liiklusmärkide, nende postide, konsoolide, portaalide ja fooride osas ning rikked ja ohu koheselt kõrvaldama,» sõnas ta.