Tokyo olümpiamängude edasilükkamine loob võimaluse valemänguritele

Tygart ütles Reutersile antud usutluses, et tegemist on komplitseeritud ja mitmetahulise probleemiga, millega tuleks kohe tegeleda. Maailma antidopinguagentuur WADA pole veel kuidagi reageerinud.

«Koroonaviiruse levik raskendab muuhulgas dopingutestide läbiviimist. See tähendab, et teoreetilselt on pandeemia ajal võimalik kasutada keelatud aineid ilma, et peaks kartma vahele jäämist. Kui pandeemia lõpuks taanduma hakkab, on taas võimalik sportlasi testida, kuid selleks ajaks võivad keelatud ainete jäljed valemängurite kehast juba kadunud olla. Jäljetult,» rääkis USADA juht.