Bergamo linnapea: kõik sai alguse jalgpallimatšist

Gori sõnul läks Milanosse mängu vaatama umbes 40 000 bergamolast. «See on üks «nukramaid selgitusi» linna ja maakonda tabanud viiruselainest. 40 000 inimest Milani staadionil, teised baarides, pubides tervete seltskondadega koos kohtumist jälgimas. On selge, et sealt see kõik lahti läks,» rääkis Bergamo linnapea.