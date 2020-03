Mida arvavad Eesti muusikud üleskutsest kauplustes vaid kodumaist muusikat mängida?

Kolmekordne Eesti Laulu finalist Stefan Airapetjan on Rimi otsusest liigutatud. «Väga suur tegu ja väga väärt tegu! Ma just lugesin sellest paar päeva tagasi ja olin üllatunud, et ainult Rimi võttis nii armsa idee teostada,» ütles muusik. Rimi on kutsunud üles ka konkurente algatusega liituma.

«Rimilt on see väga südamlik samm, mis on suureks abiks meile muusikutele, kellel sellel raskel karantiini perioodil pole tööd kuskilt leida,» ütles Stefan ning lisas, et on ka raadiost kuulnud hiljuti rohkem Eesti lugusid.

Laulja Alen Veziko, kes pidi eriolukorra tõttu naistepäevakontserdid edasi lükkama, kiitis samuti Rimi algatuse heaks. «Mida rohkem Eesti autorite muusikat mängitakse, seda õigem see on. Täna olen seda meelt, et üldse võiks igal pool, nii raadiotes kui ka siseraadiotes, mängida Eesti autorite muusikat,» arvas muusik.

Veziko avaldas lootust, et selliseid ettevõtteid tuleb aina juurde, kes Eesti autoreid toetavad. «Võib-olla pärast seda kriisi hakatakse järjest enam väärtustama Eesti muusikuid, sest tegelikult tehaksegi Eestis väga head muusikat,» lisas mees.

Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Kalev Rattus ütles reedel, et see on väga ilus algatus. «Rimil oli oma siseraadiotes muusika mängimiseks leping Eesti Autorite Ühinguga ka varasemalt ja nad on olnud väga korrektsed autoriõiguse seaduse täitjad,» sõnas Rattus.