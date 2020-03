USAs käis politseid teeselnud mees poes vargil ja lootis väikesest sillamaksust pääseda

Ametnike sõnul teeskles 60-aastane kahtlustatav, et on politseinik, sest tahtis muuhulgas vältida 2-dollarise sillamaksu maksmist, vahendas Huff Post.

LeRoy Stotelmyer vahistati teist korda 11. märtsil pärast seda, kui uurijad said vihje tasulise silla operaatorilt, kes näitas neile videot mehest, kes vilgutas samal päeval kaks korda korrakaitsetunnistust, et vältida 2-dollarise teemaksu maksmist, teatas Flagleri maakonna šerifi büroo Facebooki postitus.

«Ta naasis oma vanade trikkide juurde vaid kaks päeva pärast arestimajast vabanemist. Aga nüüd me juba teame, et ta arvab, et pääseb poevargustest ja teemaksu maksmisest võltsmärgi abil,» lisas Staly.