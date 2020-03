Eriolukord on toonud peidust välja loomaaia asukaid, keda tavaliselt kohtab harva

«Ma ei taha reklaami teha, aga me arvasime, et loomaaial on nii suur territoorium ja inimesed vajavad väljas jalutamise kohta,» rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus.



Marani sõnul külastas Tallinna loomaaeda ainuüksi pühapäeval üle 900 inimese. Nädal varem oli neid poole vähem ehk neljasaja ringis. «See ei ole tavapäevade jaoks väga palju. Kui nüüd arv tõesti väga suureks läheb, siis me peame vaatama. Kindlasti ei taha loomaaed muutuda koroonaviiruse levitamise tulipunktiks, aga pakkuda inimestele lihtsalt väljas jalutamise võimalust,» seletas Maran.



Hinnangulist arvu, millest rohkem inimesi loomaaeda ei lubata, pole veel paika pandud, kuid see otsustatakse lähiajal ära. Samas nüüd, kui inimesed on vähem liikvel, loob see eelduse, et loomad on järk-järgult rohkem liikvel. Juba on sotsiaalmeedia kaudu saabunud teateid mujalt maailmast, kus linnatänavaile on tulnud süüa otsima ka metssead ja põdrad.