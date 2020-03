Soome laulja Jari Sillanpää jäi süüdi pedofiilias, aga pääses Eestiga seotud kuriteo süüdistusest

Põhjanaabrite legendaarne laulja Jari Sillanpää lubas, et kaebab otsuse edasi apellatsioonikohtusse. Talle mõisteti rahaliseks karistuseks 45-päevane trahvisumma ehk umbes 15 500 eurot, vahendas Yle.

Pedofiiliasüüdistus puudutas Sillanpää mobiiltelefonist leitud arvutiekraanilt filmitud videot, kus täiskasvanud mees seksis lapsega. Lisaks leiti mehe mobiiltelefonist kaheksa arvutiekraanilt maha pildistatud fotot, kus täiskasvanud inimene kasutas väikest last seksuaalselt ära.

Sillanpää on varem väitnud, et ta pole ise pilte ja videoid teinud. Ta väitis ka, et ta isegi ei teadnud, et tema telefonis sellised pildid on.

Ringkonnakohus leidis aga, et Sillanpää tegi need pildid ise oma telefoniga.

Kohtu sõnul tehti fotod Sillanpää mobiiltelefoniga umbes minut pärast mehe tuuri esinemisnimekirja redigeerimist.

Ringkonnakohtu hinnangul pole alust kahtlustada, et Sillanpää telefoni kasutas keegi teine.

Yle pöördus esmaspäeval ka Jari Sillanpää advokaadi Riitta Leppiniemi poole.

«Sillanpää väidab, et ta pole ise materjali pildistanud,» ütles Leppiniemi ja lisas, et nad soovivad ühtlasi teada, kuidas käitub prokuratuur, kui nad peaksid kohtule apellatsiooni esitama.

Laps kohtus: see oli jube kogemus

Prokurör taotles Sillanpääle Helsingi ringkonnakohtus lapse seksuaalse kuritarvitamise ja temaga seksuaalset tegevust näitava pildi levitamise eest 8-kuulist tingimisi vangistust.

Kohtuprotsessil kuulati ära laps, kes oli kuriteo toimumise hetkel 12–aastane. Laps rääkis kohtule, et nägi Sillanpääd esimest korda, kui ta läks koos tuttava massööriga mehe korterisse.

Massöör oli käskinud lapsel endaga kaasa tulla, et laps hiljem sealt Eestisse tagasi saata.

Lapse kodakondsust kohtuotsuses sõnaselgelt ei nimetatud, kuid öeldi et laps ei saanud soome keelest aru. Ta rääkis eesti keelt.

Laps rääkis kohtus, et vaatas Sillanpää korteris televiisorit. Mingil hetkel oli Sillanpää massöör öelnud, et laps peaks tulema Sillanpääd ja massööri pildistama.

Laps rääkis kohtule, et Sillanpää ja meessoost masseerija olid ise narkootikume tarvitanud ja pakkusid ka lapsele meelemürke.

Laps talle pakutut vastu ei võtnud.

Ta tunnistas kohtus, et nägi Sillanpääd ja massööri seksimas, millest ta ka pilte tegi.

Lisaks rääkis laps, et viibis umbes pool tundi meestega samas toas.

Lapse sõnul oli see tema jaoks jube kogemus.

Lapsel tekkisid koolis probleemid, kuna ta ei saanud toimunud sündmuste pärast magada. Kohtus tunnistas laps, et iga kord kui ta üritas magama jääda, meenusid talle õudu tekitanud sündmused.

Miks langes süüdistus lapse seksuaalses ekspluateerimises?

Helsingi ringkonnakohtu teatel oli laps näinud täiskasvanute vahelist seksi ja tõenditena kasutatud telefonist leitud pildid olid tehtud kahe minuti jooksul.

Kohus leidis ka, et last kuritarvitati seksuaalselt. Kuid see on karistatav ainult siis, kui väärkohtlemine on tahtlik.

Antud juhul pidas kohus lapse juttu usutavaks. Seega jõudis kohus järeldusele, et on alust kahtlustada, et Sillanpää on süüdi tahtlikus lapse seksuaalses ekspluateerimises.

Kuid lõppude lõpuks on võimalik, et Sillanpää tõesti ei teadnud, et laps oli temaga samas toas ja tegi ka pilte.

Seetõttu otsustas kohus jätta lapse seksuaalse kuritarvitamise süüdistuse rahuldamata.

Sillanpää hingas loomulikult kergendatult, kui see süüdistus ära langes.

«Sillanpää on varem öelnud, et ta ei märganud last toas,» rääkis Leppiniemi.

Leppiniemi sõnul on Sillanpääl kahju, et laps nägi teises toas toimunut pealt.

Sillanpääl on varasemast kahel korral mõistetud süüdi seoses uimastikuritegudega.