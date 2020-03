Whitesnake'i rokk-kontsert Tallinnas jääb ära, aga põhjus pole koroonas!

Babbermouth.net vahendab, et põhjuseks on Whitesnake'i solisti David Coverdale'i eelseisev operatsioon, mille käigus eemaldatakse mehe kahepoolne sisemine song. Operatsioon mõjutab mitmeid Whitesnake'i planeeritud kontserte sealhulgas Euroopa turneed.

Coverdale teatas eelseisvate esinemiste tühistamistest täna sotsiaalmeedia vahendusel. «Taas murrab see minu südame, et ma olen veelgi kurvemate uudiste kandja, mis mõjutab Whitesnake'i turnee ajakava sellel üha keerukamal 2020. aastal. Kõik turneed Euroopas, Suurbritannias ja USA-s tühistatakse terviseprobleemide tõttu, mis on seotud konkreetselt minu kahepoolse sisemise songaga, mis nõuab operatsiooni,» teatas Coverdale.

Coverdale'il asendati 2017. aastal mõlemad põlved titaaniga pärast degeneratiivse artriidi all kannatamist. Hiljem selgitas solist, et tal oli põlveliigese artriidi pärast nii suurtes valudes, et see takistas tal esinemist.