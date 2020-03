Ettevõtja Raivo Hein: ärme sel aastal parteisid toeta, suuname raha otse heategevusse

«Lgp ettevõtjad. Pöördun teie, aga eriti nende poole, kes aastaid ja aastakümneid toetavad igaaastaselt poliitilisi parteid kümnete ja sadade tuhandete eurodega. Vaadates praegust olukorda, kus riik on hädas nii testimistega, varustusega, tarneahelatega ja juhtimisprobleemidaga, imestan, et meie, ettevõtjad, oleme siiamaani tagasihoidlikud olnud oma abi pakkumisega,» alustas Hein, kuid tõi välja, et Kristjan Rahu suurannetus on olnud meeldiv erand ja tõdes, et küllap on olnud ka muid väiksemaid toetavaid tegevusi.