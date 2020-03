Davosi majandusfoorumi räpane külg: peod prostituutidega ja naiste ahistamine

Maailma majandusfoorumi aastakoosoleku eesmärk on lahendada suurimaid ülemaailmseid probleeme, sealhulgas soolist ebavõrdsust. Nüüd on meediaväljaanne The Times koostöös Channel 4 dokumentaalsarjaga «Dispatches» avaldanud Davosi majandusfoorumi varjukülje.

Tipp-ärinaised, kes osalevad igal aastal Davosis toimuval ülemaailmsete liidrite kokkutulekul, seisavad silmitsi jõukate meeste «regulaarse ahistamisega». Ahistamine on koguni nii sage, et korraldajad hoiatavad mõningaid naiskülalisi teatud üritustele üksi mitte minema.

Lisaks seksismile ja seksuaalsele ahistamisele leiti, et prostituudid kauplevad delegaatide hotellides ja baarides linna promenaadi ääres. Šveitsi kõrgema politseiametniku sõnul reisib nädal aega kestva ürituse pärast Davosisse, kus prostitutsioon on seaduslik, vähemalt sada seksitöötajat.

Venemaa riiklik investeerimisfond on palganud pidudele, kus käivad miljardärid ja kuningliku perekonna liikmed, teenindama pesumodelle. Naistele maksti õhtu eest 500 dollarit ja nad lennutati kohale Moskvast.

Lisaks meelitab foorum Davosisse ligi 30 000 inimest, kellel ei ole kutset ja kes saabuvad kohale lootuses mitteametlikel üritustel sõlmida äritehinguid. Naisdelegaate Davosis hoiatati esmakordselt sellistel üritustel osalemise ohtude eest. Lisaks soovitati naistele pimedal ajal üksi välja mitte minna.

«Davos on väidetavalt maakera kõige võimsamate inimeste kogunemine, kuid seksuaalse ahistamise ja misogüünia tõendusmaterjal häbistab kõiki, kes sellist käitumist toetavad ja sellest osa võtavad, nagu on ka tõsiasi 75 protsenti delegaatidest on mehed,» kritiseeris soolise võrdõiguslikkuse eest seisev poliitik Stella Creasy.

Foorumi pressiesindaja ütles, et neil on nulltolerants ahistamise suhtes ja lisas, et nad ei vastuta ametlike delegaatide käitumise eest väljaspool kongressikeskust.

Soolise võrdõiguslikkuse edendaja Gary Barker kutsus aga majandusfoorumi korraldajaid üles «vastutama» delegaatide käitumise eest, olgu nad siis kongressikeskuses või mujal Davosis.