Näitleja Tõnis Niinemets: olukord on natuke nutune ja keegi seda otseselt ei korva

«Nendele keegi seda olukorda ei korva. Kui on vabakutselised, kes näiteks mängivad riigiteatri koosseisus või mingites muudes ühendustes ja prooviperiood ära jääb, siis kellelgi seda raha pole, et talle selle eest maksta ja siis hiljem tehtud töö eest uuesti maksta,» seletas ta. «Õnneks on olemas teatav tegevustoetus, et seda asja lahendada. Näitlejate Liit kindlasti teeb tööd.»



«Kuna see olukord on tegelikult kõigi jaoks ikkagi veel suhteliselt uus, siis peab mingi lahenduse leidma,» ütleb Niinemets. «Ma loodan, et suvi on kõigil rahulik ja on võimalik puhata. Minul oli võetud suvi vabaks, et puhata, aga nüüd tundub, et ma puhkan praegusest hetkest septembrini.»



Kui kõik läheb hästi ja praegune olukord laheneb, siis sügiseks on mehe kalender juba tihedalt tööd täis. «Loodetavasti on sügisel tööd kuhjaga ja tasub selle kevade ehk ära,» on Niinemets lootusrikas.



Tegevust on näitleja leidnud ka praeguseks puhkeperioodiks. «Ma olen koeraomanik ja kõik koeraomanikud, kes peavad linnas aega veetma, on heas seisus, et saavad vähemalt selle osa päevast väljas käia,» rõõmustab ta. Lisaks on Tõnisel lõpuks aega tegeleda ka kodus ripakile jäänud asjadega: «Enam pole ühtegi põhjendust, miks mingi asi on jäänud tegemata kodus.»