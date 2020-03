Jalgpallitäht Robert Lewandowski näitab eeskuju: annetas miljon eurot

Müncheni Bayern värvavakütt kannustas ka teisi panustama, et võimalikult kiiresti üleilmsele kriisile lahendusi leida.

«Täna oleme kõik ühes meeskonnas, mängime ühe tiimi eest. Olgem selles võitluses vaprad. Kui on võimalus aidata, siis tehkem seda,» rääkis Lewandowski Bildile.

Lewandowski meeskonnakaaslased Bayernist Leon Goretzka ja Joshua Kimmich on juba üleskutsega kaasa läinud ning rajasid sihtasutuse nimega «We Kick Corona». Kogutud on 2,5 miljonit eurot, millest miljon on tulnud Goretzkalt ja Kimmichilt.