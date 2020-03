Evelyn Sepp nõuab terviseameti juhi lahkumist: oleme katastroofi kursil, kui see inimene veel päevagi jätkab

Sepp rääkis Raadio 2 saates «Olukorrast riigis», et koroonakriisile reageerimise valguses on positiivsega silma jäänud Tanel Kiik. «Tanel on inimesena sümpaatne, ta ei ole esile tükkinud tühja loosungliku kõvatajana ja ta kindlasti on püüdnud olnud oma võimekuste piires ja mõjunud usaldusväärse ja professionaalsena,» ütles endine poliitik.

Sepp soovitas Kiigel aga Eesti rahvale heategu teha ning nõuda homme hommikul terviseameti peadirektorilt Merike Jürilolt lahkumisavaldust. «Ükski kindral ei juhi sõda, kes ei saa oma tööga hakkama ja sõjas ei ole see koht, kus inimestele antakse harjutamise võimalust. See inimene on tekitanud totaalse usalduskriisi ja sööb Eesti riigi autoriteeti kõigi inimeste silmis sellega, et on sedavõrd ebaprofessionaalne. See on täiesti katastroofi kurss, kui see inimene veel päevagi jätkab oma ametis,» avaldas Sepp arvamust.