Koroonatesti tulemust oodanud hea tervisega 39-aastane naine leiti surnuna

39-aastane Natasha Ott ütles oma poiss-sõbrale Josh Andersonile selle nädala neljapäeval, et tunneb, nagu tal oleks midagi kopsudes. Järgmisel päeval leiti ta kodust köögipõrandalt surnuna, vahendas KATC News.

Natasha tundis juba kaks nädalat varem, et ta tervisega on midagi häda, ent ei teinud koroonatesti, kuna talle öeldi, et ta pole riskigrupis. Ta lootis, et tööandja saadab ta testima, aga kliinikus oli vaid viis koroonaviiruse testi. «Ma keeldusin testist, et keegi teine saaks testida,» olevat Natasha oma poiss-sõbrale öelnud.

Kuna sümptomid ei kadunud ja tekkis väike palavik, otsustas naine selle nädala esmaspäeval lõpuks ikkagi testima minna. «Ma ei tunne ennast eriti hästi, aga ilmselt on kõik korras. Mul pole söögiisu,» kirjutas Natasha oma poiss-sõbrale.

Esmaspäeval öeldi, et testi tulemustega läheb kuni viis päeva. Kolmapäeval kurtis naine, et haigus pole ikka üle läinud ning ta ei saa aru, miks tervis endiselt kehv on. Reedel ei saanud Natasha poiss-sõber enam temaga ühendust ning läks kella 8 ajal hommikul tema juurde.

Kuna keegi ei tulnud ukse peale vastu, läks Josh hoovi poolt sisse – tagauks oli lahti. Naine lamas surnuna köögis. «Ma kartsin teda puutuda, aga hoidsin teda sellest hoolimata. Oli südantlõhestav näha naist, kes oli alati nii elurõõmus, elutult põrandal lebamas,» kirjeldas Josh saatuslikku hommikut.

Josh Anderson loodab, et see lugu on õpetlik kõigile, kes koroonaviirust tõsiselt ei võta. «Meie valitsus pole selle pandeemia jaoks korralikult valmistunud ning see läheb maksma elusid. Väärtustage oma lähedasi,» soovitas mees.

Joshi sõnul oli Natasha hea tervise juures naine, ta oli lahke, kirglik, naljakas ja armastav. «Neid, kellel oli vedamist temaga lähedane olla, armastas ta kogu südamest,» kirjutas Josh järelehüüdes.