VIDEO ⟩ Köhas ja palavikus juutuuber Deana Noop: keegi ei testi

Esmaspäeval salvestatud videoblogis rääkis populaarne juutuuber, et tal on mitmendat päeva koroonaviiruse sümptomid.

«Kui ma läksin laupäeval pildistama, oli mul parem olla kui ülejäänud päevadel ja see Sudafed korraks aitas, mu köha oli palju kergem, aga see tuli laupäeva õhtuks tagasi,» rääkis Deana.

Esmaspäevaks oli seis veel kehvemaks läinud. «Täna hommikul ma ärkasin köhimisega ja sellise imeliku tundega üles, et tahaksin kohe kraadida. Ja mul on palavik,» rääkis ta.

«Tegelikult peaks testima, aga keegi ei testi sind, kui sa pole just riskigrupis. Ma olen lihtsalt kodus ja võtan rahulikult.» – Deana Noop

Juutuuberi sõnul on ka paljud tema tuttavad haiged, aga tõenäoliselt mitte koroonas. «Inimesed on nii stressis tervest sellest olukorrast, et nad on ennast haigeks muretsenud,» arvas Deana.

Deana ei usu, et tal endalgi koroonaviirus on, aga pole ka võimalust kuidagi teada saada. «Tegelikult peaks testima, aga keegi ei testi sind, kui sa pole just riskigrupis. Ma olen lihtsalt kodus ja võtan rahulikult,» rääkis juutuuber.

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul on tänase seisuga positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 326 inimest, teste on tehtud üle 3000. Koroonaviiruse testi saab teha perearsti saatekirjaga.

Deana Noop kritiseeris ka neid, kes terviseameti ja valitsuse manitsustest hoolimata koroonapuhangu ajal iluteenindajate juures käivad. «Inimesed otsivad Facebookis praeguseks aega, et kes saab mind täna juuksurisse võtta. Ma ütlen lihtsalt: kas sa oled loll?» pahandas juutuuber.

Ka kosmeetikud, juuksurid ja teised iluteenindajad on ise avaldanud soovi, et riik salongid sulgeks ja kahjud hüvitaks, vahendas Postimehe majandusportaal. Ilusalongid on kohad, kus koroonaviirus levib iseäranis hästi.