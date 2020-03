Skandaalne Amanda Bynes võib kohe pärast sünnitust oma lapsest ilma jääda

Kunagine lapsnäitleja Amanda Bynes andis teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel teada, et ootab last. Praeguseks on näitlejanna postituse Instagramist eemaldanud.

Nüüd on aga selgunud, et kui Bynes peaks kaheksa kuu pärast sünnitama, peab näitleja suure tõenäosusega oma vaimse tervise tõttu lapse hooldusõigusest loobuma.

Olukorrale lähedased allikad rääkisid TMZ-le, et Bynes on umbes kuuendat nädalat rase ja saab hetkel psühhiaatriahaiglas ravi. Ehkki see on hea märk, et ta saab ravi, väideti TMZ-le, et Bynesi isa ja sõndimata lapse isa Paul Michael plaanivad lapse hooldusõigust jagada.

Kõmulehe allikate sõnul ei mõista Bynes, et ta võib oma lapse hooldusõigustest ilma jääda. Samuti on lähedased lapse tervise pärast mures, kuna väidetavalt ei ole Bynes vaatamata rasedusele suitsetamisest loobunud.

TMZ võttis ühendust ka Bynesi advokaadi David Esquibiasiga, kes ei soovinud olukorda ametlikult kinnitada. «Ma ei kinnita, et Amanda on rase, ja seetõttu on ennatlik kellelgi spekuleerida, kes võtaks Amanda sündimata lapse hooldusõiguse.»

Möödunud aastakümme ei olnud kunagisele lapsstaarile kerge. Näitleja ebatavaline käitumine algas 2010. aastal ning Bynes toimetati neli aastat hiljem psühhiaatriahaiglasse sundravile. Alates sellest on näitleja vanemad tema eest hoolitsenud ning teinud aastaid Bynesi eest seaduslikke ning meditsiinilisi otsuseid.

2017. aastal teatas Bynes, et läks tagasi kooli ning õpib õmblema. Lisaks plaanis Bynes naasta ekraanidele: «Ma igatsen näitlemist ja ma tõepoolest hakkangi sellega uuesti tegelema. Tahan minna telesse, teeksin mõne külalisrolli sarjades, mis mulle meeldivad ja ka peaosa kuskil seriaalis.»