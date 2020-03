Pärnu kultuuriklubi Tempel sulges oma uksed: ärge palun öelge, mida oleks võinud teha teisiti

View this post on Instagram

Neli aastat tagasi alustas Kultuuriklubi Tempel oma tööd vanas postimajas, et panna Pärnu taaskord alternatiiv -ja levimuusika kaardile. Tänaseks on lugematu arv esinejaid, publikut ja muid kaasamõtlejaid meie majast läbi käinud. Kahjuks on käes aeg uksed sulgeda. Kui hõivasime vana postimaja ei osanud me ette näha milline saab olema tulevik ja mis vastutust me endas kanname. Meil ei olnud palju vahendeid aga tegime oma tööd ausalt, südamest ja austusega Eesti muusika ja inimeste vastu. Me aitasime kliente ja pidutsesime teiega koos. Iga kord kui Wc'd olid umbes või iga kord bänd astus majja panime abistava käe külge. Nii kadus ummistus ja nii said kõik bändid kolmandale korrusele ja teie meel lahutatud. See oli meie panus Eesti muusikasse. Kokku ca. 130 sündmust aastas. Me alustasime nullist ja meie eesmärkt oli tuua inimesed kokku läbi muusika. Seda aitasid teha fantastilised bändid ja publik. Meie soov oli olla neutraalne pind, kus inimesed ise loovad oma kultuurilise mitmekesisuse - olla subkultuurimaja. Tuleb tunnistada, et oli ka valusamaid hetki kuid nendest raskustest saadi üle tegutsedes ja usus, et homne päev tuleb parem. Nelja aasta jooksul on meie juures töötanud täiesti fantastiline kollektiiv. Kes pikemalt, kes lühemalt, armsad olete sellegi poolest. Need inimesed, kes on meil abis käinud ka vabatahtlikult. Need hinged keda oleme puudutanud. Te olete üks suur perekond ja me armastame teid! Mainimatta ei saa jätta ka publikut - ilma teieta poleks meid ammugi. Ka linnavalitsus pani oma õla meile alla ja koostööpartnerid tegid häid diile. Nüüd aga on see aeg ümber saamas. 4 aastat tagasi olime väsimatud ja täis tahet. Täna on aga mitme asja kokku langemine viinud tõsiasjani, et peame oma uksed sulgema. Teeme seda ilma lõpupeota, kuna planeeritud pidu ja eesolevad üritused on eriolukorra tõttu tühistatud. Nii järsku nagu me tulime - me ka läheme. Loodetavasti mitte teie südametest. See aeg on meile palju õpetanud ja olete olnud meile vajalikud. Loodame, et oleme olnud teile ka mingil hetkel vajalikud. Vabandame, kui kedagi riivasime. Ärge jääge meid taga nutma. Ärge palun öelge meile mida me oleks võinud teha teisiti. Aitäh!