Barcelonas sõitsid kaks meest autoga lennujaama terminali ja karjusid islamistlikke lauseid

Hispaaniat räsiva koroonaviiruse tõttu oli lennujaam praktiliselt inimtühi ning keegi vigastada ei saanud, vahedas The Sun.

Lõhke-eksperdid tegid kiiresti selgeks, et autos ei olnud ohtlikke aineid.

Kataloonia politsei algatas seoses juhtunuga uurimise, et selgitada välja, mis oli meeste eesmärk lennujaama esimese terminali autoga ründamises. Reede õhtuks ei oldud veel terrorirünnaku võimalust välistatud.

Kataloona politseiameti juht Eduard Sallent ütles avalduses, et üks meestest karjus lennujaamas ka islamistlikku laadi väljaütlemisi.

Nii Sallent kui ka siseminister Miquel Buch ütlesid, et kahe mehe kavatsuste kindlakstegemine on veel uurimisjärgus, kuid seni ei ole tuvastatud, et neil oleks seoseid ühegi terroristliku organisatsiooniga.