Elisa uue kodumaise originaalsarja peaosas mängib Mirtel Pohla

Kuueosalises draamasarjas hargnevad põnevad saladused ja ootamatud keerdkäigud koos südamlike seikadega elust enesest. Seriaal räägib haarava ja pöördeid täis loo Dianast ( Mirtel Pohla ), kes sõidab pisikesse külakesse, et toetada oma surevat tädi Milizat. Diana ei tunne oma tädi ja loo arenedes lahenevad põnevad saladused nii Dianast endast kui ka tema perekonna minevikust ning võib-olla leiab Diana vastuse ka sellele, miks tema senine elu nii sihikindlalt tupikusse jooksnud on.

Sarja stsenarist Martin Algus sõnas, et «Valguses ja varjus» on kaasaegne ja terav eneseotsingulugu, ootamatu armastuslugu ja ka lugu leppimisest, milles erinevad maailmad läbi kokkupõrke lõpuks ühte põimuvad. Lisaks on lool varuks ka tõeliselt üllatavaid keerdkäike.